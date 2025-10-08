mercoledì, Ottobre 8, 2025
Ultimo:
cronaca

Due ottantenni spingono l’auto in panne, ma il veicolo finisce nel Mincio

Il Faro
Spread the love

Spingono l’auto che si era fermata per un guasto, ma perdono il controllo e il veicolo si inabissa nelle acque del fiume Mincio. Un brutto pomeriggio per i due ottantenni che sono rimasti in panne attorno alle 13.30 mentre percorrevano via Bevilacqua, strada che scorre di fianco al Mincio.

I due hanno deciso di spingere il veicolo, forse per raggiungere una posizione più comoda per essere raggiunti dal soccorso stradale. Di fatto mentre lo spingevano, il veicolo ha imboccato la traiettoria sbagliata finendo nel fiume Mincio. Fortunatamente nessuno dei due anziani è rimasto contuso o ha seguito il destino dell’auto.

Sono stati chiamati i vigili del fuoco e Aipo per il recupero dell’automobile. Sul posto anche i carabinieri di Bagnolo San Vito.

https://www.gazzettadimantova.it/territorio-mantovano/due-ottantenni-spingono-l-auto-in-panne-ma-il-veicolo-finisce-nel-mincio-1.12812723

Potrebbe anche interessarti

Stretta del governo sulle manifestazioni, Sibilia: “Vietati tutti i cortei, non solo quelli no vax. Basta mettere in ginocchio le città”

Il Faro

Covid, “4 regioni tornano a rischio alto e 10 a rischio moderato”

Il Faro

VIDEO – Alba, auto travolta da un treno: era rimasta incastrata tra i binari. Salvo l’automobilista

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *