Spingono l’auto che si era fermata per un guasto, ma perdono il controllo e il veicolo si inabissa nelle acque del fiume Mincio. Un brutto pomeriggio per i due ottantenni che sono rimasti in panne attorno alle 13.30 mentre percorrevano via Bevilacqua, strada che scorre di fianco al Mincio.

I due hanno deciso di spingere il veicolo, forse per raggiungere una posizione più comoda per essere raggiunti dal soccorso stradale. Di fatto mentre lo spingevano, il veicolo ha imboccato la traiettoria sbagliata finendo nel fiume Mincio. Fortunatamente nessuno dei due anziani è rimasto contuso o ha seguito il destino dell’auto.

Sono stati chiamati i vigili del fuoco e Aipo per il recupero dell’automobile. Sul posto anche i carabinieri di Bagnolo San Vito.

https://www.gazzettadimantova.it/territorio-mantovano/due-ottantenni-spingono-l-auto-in-panne-ma-il-veicolo-finisce-nel-mincio-1.12812723