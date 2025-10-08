mercoledì, Ottobre 8, 2025
Vigili del fuoco

Esercitazione Moduli Logistici

VIGILI DEL FUOCO

Nel corso della settimana, si è svolta a Forlì, presso la Fiera, l’esercitazione di colonna mobile per l’allestimento dei campi logistici dei Vigili del Fuoco.

L’attività ha riguardato l’installazione dei Moduli di Supporto Logistico (MSL) di nuova concezione, progettati per garantire il supporto necessario alle squadre operative in caso di calamità. I moduli, composti da tende pneumatiche climatizzate (dormitori, tenda community, corridoi), sono in grado di ospitare fino a 40 unità.

All’esercitazione hanno partecipato 80 Vigili del Fuoco provenienti dai Comandi di Forlì-Cesena, Rimini, Ravenna e Ferrara coordinati dal personale di Bologna. Durante le prove, sono stati allestite quattro tende per funzioni di dormitorio ed una Community per ognuno dei due moduli testati.

