Furgone esce di strada, si ribalta in un canale

Nel pomeriggio di oggi 8 ottobre, per cause in corso d’accertamento, il furgone di una compagnia di trasporti è uscito di strada mentre percorreva la strada regionale 352, nei pressi di Palmanova.

L’autista, che andava verso Sud al momento della fuoriuscita autonoma, si è ribaltato dentro un canale alto diversi metri a bordo strada. Nonostante il volo, l’uomo ha riportato solo traumi superficiali: è stato soccorso dai sanitari, mentre i vigili del fuoco da Cervignano mettevano in sicurezza l’area. Del recupero del mezzo si sarebbe occupata una compagnia privata.