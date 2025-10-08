mercoledì, Ottobre 8, 2025
Ultimo:
cronaca

Furgone esce di strada, si ribalta in un canale

Il Faro
Spread the love

Nel pomeriggio di oggi 8 ottobre, per cause in corso d’accertamento, il furgone di una compagnia di trasporti è uscito di strada mentre percorreva la strada regionale 352, nei pressi di Palmanova.

L’autista, che andava verso Sud al momento della fuoriuscita autonoma, si è ribaltato dentro un canale alto diversi metri a bordo strada. Nonostante il volo, l’uomo ha riportato solo traumi superficiali: è stato soccorso dai sanitari, mentre i vigili del fuoco da Cervignano mettevano in sicurezza l’area. Del recupero del mezzo si sarebbe occupata una compagnia privata.

https://www.udinetoday.it/cronaca/incidente-stradale/furgone-fuoriuscito-fosso-palmanova.html
© UdineToday

Potrebbe anche interessarti

Investono due ciclisti, tre ragazzi in posa per la foto col pollice in alto

Il Faro

Macchina a fuoco, pompieri insultati e accerchiati da una famiglia rom

Il Faro

Maltempo, 30 scout bloccati in Valle del Chiese dal nubifragio. Dovevano trascorrere la notte all’esterno, in azione il soccorso alpino e i vigili del fuoco

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *