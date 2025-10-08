Furgone si ribalta e finisce nel fosso: conducente intrappolato, i vigili del fuoco lo liberano

Spread the love

L’incidente è avvenuto nel comune di Barberino Val d’Elsa, zona Valle degli Alpaca. L’uomo è stato poi soccorso dal personale sanitario

Momenti di tensione oggi pomeriggio (mercoledì 8 ottobre) intorno alle 13:50, nella località Valle degli Alpaca (comune di Barberino Val d Elsa), dove un furgone adibito al trasporto di legna si è ribaltato finendo in un fosso.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di San Casciano in Val di Pesa, e del distaccamento di Poggibonsi del comando di Siena. Grazie all’uso dei cuscini di sollevamento, i Vigili del Fuoco hanno sollevato il mezzo per liberare l’uomo alla guida, rimasto intrappolato sotto la cabina del furgone.