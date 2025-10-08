mercoledì, Ottobre 8, 2025
Ultimo:
Vigili del fuoco

I nuovi dipendenti del Comando Provinciale di Catania hanno giurato questa mattina dinanzi alla bandiera della Repubblica

Il Faro
VIGILI DEL FUOCO DI CATANIA

8 Ottobre 2025 – Questa mattina, in presenza del Comandante Ing Felice Iracà, e del Vicario Antonio Cuttitta, hanno giurato due nuovi dipendenti del Comando Provinciale di Catania, dopo aver completato il percorso di formazione di sei mesi.
L’ Ispettore logistico gestionale Giuffrida Giovanni e l’Operatore Lombardo Alessandro sono già pienamente operativi e daranno nuova linfa al Comando di Catania.

