Spread the love

Incendio nel pomeriggio alla Centrale elettrica La Casella di Castelsangiovanni. A quanto si è appreso sarebbero andate a fuoco alcune batterie al litio all’interno di un cointainer.

Il fumo nero ha attirato l’attenzione di molti automobilisti di passaggio sulla statale 412 e degli operatori della logistica. Sul posto sono intervenuti in vigili del fuoco del distaccamento di Castelsangiovanni e successivamente di Piacenza. Le operazioni per la messa in sicurezza dell’impianto sono ancora in corso e si prevede che durino tutta la notte.

https://www.liberta.it/news/territorio/incendio-alla-centrale-la-casella-di-castelsangiovanni-video/100291