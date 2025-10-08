mercoledì, Ottobre 8, 2025
Ultimo:
Vigili del fuoco

Incendio alla centrale La Casella di Castelsangiovanni

Il Faro
Spread the love

Incendio nel pomeriggio alla Centrale elettrica La Casella di Castelsangiovanni. A quanto si è appreso sarebbero andate a fuoco alcune batterie al litio all’interno di un cointainer.

Il fumo nero ha attirato l’attenzione di molti automobilisti di passaggio sulla statale 412 e degli operatori della logistica. Sul posto sono intervenuti in vigili del fuoco del distaccamento di Castelsangiovanni e successivamente di Piacenza. Le operazioni per la messa in sicurezza dell’impianto sono ancora in corso e si prevede che durino tutta la notte.

https://www.liberta.it/news/territorio/incendio-alla-centrale-la-casella-di-castelsangiovanni-video/100291

Potrebbe anche interessarti

Interventi sul territorio provinciale

Il Faro

Fiamme nella notte: cinque mezzi colpiti, un furgone è di uno degli arrestati nel blitz dell’Arma

Il Faro

Corso 89° Circolare ricognitiva scelta sedi di servizio

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *