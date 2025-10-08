mercoledì, Ottobre 8, 2025
Ultimo:
Vigili del fuoco

Milano: nella notte undici auto incendiate/ Indagini in corso: è caccia al probabile piromane

Il Faro
Spread the love

A Milano undici auto incendiate nella notte: si indaga sulla possibile matrice dolosa degli incendi, tutti concentrati nell’area Nord della città

Quella appena trascorsa è stata una notte – letteralmente – di fuoco a Milano con undici auto incendiate che hanno richiesto l’intervento di tre differenti squadre dei Vigili del fuoco per evitare che gli incendi si estendessero agli edifici adiacenti alle automobili: un caso che, purtroppo, ricorda da vicino altri che si sono registrati nel capoluogo meneghino nel corso degli ultimi mesi, in una vera e propria escalation che – per ora – non sembra avere alcun responsabile chiaro.

https://www.ilsussidiario.net/news/milano-nella-notte-undici-auto-incendiate-indagini-in-corso-e-caccia-al-probabile-piromane/2890403/

Potrebbe anche interessarti

Il Faro

Rogo in azienda gestione rifiuti a Barletta, vigili del fuoco a lavoro per cinque ore: aperta inchiesta

Il Faro

Concorso interno, per titoli ed esami, per la copertura di n. 313 posti per l’accesso alla qualifica di ispettore antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco –

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *