Milano: nella notte undici auto incendiate/ Indagini in corso: è caccia al probabile piromane

A Milano undici auto incendiate nella notte: si indaga sulla possibile matrice dolosa degli incendi, tutti concentrati nell’area Nord della città

Quella appena trascorsa è stata una notte – letteralmente – di fuoco a Milano con undici auto incendiate che hanno richiesto l’intervento di tre differenti squadre dei Vigili del fuoco per evitare che gli incendi si estendessero agli edifici adiacenti alle automobili: un caso che, purtroppo, ricorda da vicino altri che si sono registrati nel capoluogo meneghino nel corso degli ultimi mesi, in una vera e propria escalation che – per ora – non sembra avere alcun responsabile chiaro.

