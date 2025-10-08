Spread the love

Una camionista di cinquant’anni rimasta ferita in modo grave e l’autostrada rimasta imbrattata da carne macinata. È il bilancio del violento tamponamento tra due camion avvenuto all’altezza del casello autostradale di Caorso, nel tratto piacentino dell’A21, alle 18 del 7 ottobre. Lungo la corsia in direzione Torino, al chilometro 117 sud, si sono scontrati un camion che trasportava pomodori e un tir di carne macinata (utilizzata come alimento per animali).

A seguito dell’impatto, è rimasta incastrata nella cabina di guida la conducente di uno dei due mezzi pesanti: una 50enne italiana. Per estrarla, si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco che hanno lavorato per oltre un’ora per liberarla dalle lamiere. È quindi stata affidata alle cure dell’équipe medica ed infermieristica dell’eliambulanza di Milano – che si è calata con il verricello sulla verticale del sinistro -, e al personale sanitario dell’ambulanza della Pubblica Assistenza di Monticelli. Poco prima delle 20, la donna – dopo essere stata finalmente liberata – è stata trasferita in volo all’ospedale Maggiore di Cremona: le sue condizioni sono serie ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Piacenza, violento tamponamento in A21 tra tir: grave una camionista, autostrada imbrattata dal cibo per animali | Corriere.it