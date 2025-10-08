Roma investe 58 milioni per la manutenzione stradale: approvato nuovo piano di interventi

Spread the love

ALESSANDRO MISTRETTA

La Giunta capitolina ha dato il via libera a un nuovo pacchetto di lavori per la manutenzione straordinaria delle strade di Roma, stanziando 58 milioni di euro. L’intervento, che si inserisce nel più ampio programma di riqualificazione urbana avviato in vista del Giubileo, punta a consolidare e ampliare le opere già realizzate, con uno sguardo rivolto al futuro della mobilità cittadina.



Cosa prevede il piano



Secondo quanto comunicato dal Campidoglio, il progetto include:



• Rifacimento delle pavimentazioni stradali, con aggiornamento della segnaletica orizzontale e verticale.

• Restauro delle pavimentazioni storiche, attraverso la posa e il recupero di sanpietrini, lastre in pietra e ciottoli.

• Sostituzione dei vecchi selciati con nuovi pacchetti stradali in conglomerato bituminoso, più resistenti e adatti al traffico moderno.

• Manutenzione e ricostruzione dei marciapiedi, con l’inserimento di scivoli e attraversamenti accessibili per garantire inclusività e sicurezza.





Sicurezza e moderazione del traffico



Il piano non si limita alla superficie stradale: sono previsti interventi mirati alla moderazione della velocità e alla protezione dei pedoni. Tra le opere in programma:



• Isole spartitraffico

• Rotatorie

• Piattaforme e attraversamenti pedonali rialzati

• Percorsi pedonali protetti



Gestione delle acque piovane



Un altro capitolo importante riguarda il potenziamento della rete di smaltimento delle acque meteoriche, con la realizzazione di canali e cunette per migliorare la tenuta idraulica delle strade e prevenire allagamenti.



Le dichiarazioni istituzionali



Il sindaco Roberto Gualtieri ha sottolineato l’importanza del lavoro svolto finora: “Abbiamo riqualificato 630 chilometri della Grande Viabilità e siamo intervenuti su molte strade municipali. L’impegno continua: ciò che è stato fatto per il Giubileo resterà come patrimonio per i romani e per i turisti.”



L’assessora ai Lavori Pubblici, Ornella Segnalini, ha aggiunto: “Con questi ulteriori 58 milioni di euro, Roma rinnova il suo impegno a prendersi cura della città, investendo nella qualità della rete stradale e nella sicurezza di chi la vive ogni giorno. È un lavoro che deve continuare, perché la manutenzione delle strade significa attenzione costante e rispetto verso i cittadini e verso il patrimonio della Capitale.”



Obiettivo: una rete stradale moderna e duratura



Il nuovo pacchetto di interventi rappresenta un passo ulteriore verso una Roma più sicura, accessibile e funzionale. Un investimento che non guarda solo al presente, ma costruisce le basi per una mobilità urbana sostenibile e rispettosa della storia e delle esigenze dei cittadini.