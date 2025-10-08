Roma, via libera all’ampliamento del Sagrato dell’Auditorium: 3,5 milioni di investimento

Spread the love

AL

ALESSANDRO MISTRETTA

Il 5 settembre 2025 la Giunta di Roma ha approvato l’ampliamento del “Sagrato” dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, con un investimento di circa 3,5 milioni di euro.

Il progetto è stato firmato dallo studio Renzo Piano Building Workshop in collaborazione con Alvisi Kirimoto e punta a trasformare l’ingresso del complesso in una grande piazza pubblica, più accessibile e integrata con il quartiere Flaminio.

L’intervento riguarderà la nuova pavimentazione, l’ampliamento delle aree pedonali e la creazione di spazi verdi che collegheranno via Guido Reni con l’ingresso di via Pietro de Coubertin. I lavori inizieranno nei primi mesi del 2026.

Il progetto porterà alla realizzazione di tre zone principali:

• una nuova area di accoglienza davanti all’Auditorium e alla Cavea, pensata per ospitare eventi;

• un’ampia fascia verde con nuovi alberi e zone d’ombra;

• una passeggiata immersa nel verde, arricchita da sedute e illuminazione.

In totale verranno aggiunti 800 metri quadrati di spazi verdi e piantati circa 30 alberi. Saranno eliminati l’asfalto e le superfici impermeabili, restituendo alla città oltre 4.000 metri quadrati di terreno capace di assorbire l’acqua piovana, riducendo così il rischio di allagamenti e migliorando il comfort climatico.

Un’attenzione particolare sarà rivolta anche all’area sotto il viadotto di Corso Francia, che verrà riqualificata con travertino, nuove vasche verdi, illuminazione e una diversa disposizione dei punti di controllo.

Il sindaco Roberto Gualtieri ha sottolineato come l’intervento rientri in un piano più ampio di rigenerazione urbana: “Vogliamo che l’Auditorium diventi ancora più vivibile, verde e accessibile, rafforzando il suo ruolo internazionale sia sul piano culturale che architettonico”.

Anche l’assessore all’Urbanistica, Maurizio Veloccia, ha evidenziato l’importanza strategica del progetto: “L’ampliamento del Sagrato si inserisce in una visione complessiva che punta a valorizzare il quadrante Flaminio, in collegamento con la futura linea tram M2 e con la riqualificazione dell’area del Palazzetto di Nervi”.

Con questi interventi l’Auditorium punta a diventare non solo un polo culturale, ma anche un punto di incontro quotidiano per cittadini e visitatori.