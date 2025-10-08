mercoledì, Ottobre 8, 2025
Ultimo:
cronaca

Scontro tra un’auto e un bus nei pressi del casello di Forlì, non ci sono feriti gravi

Il Faro
Spread the love

isagi, ma fortunatamente nessun ferito grave, in un incidente stradale avvenuto mercoledì mattina lungo il tratto forlivese dell’autostrada A14 Bologna-Taranto, a poche centinaia di metri dal casello di Forlì, direzione nord. Il fatto è avvenuto poco prima delle 9. Per cause in fase d’accertamento alla sottosezione della Polizia Stradale di Forlì, un’auto è finita contro un autobus all’altezza del chilometro 82. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ed i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi. L’incidente ha causato inevitabili ripercussioni alla circolazione stradale, con code fino a 4 chilometri in graduale fase di smaltimento non appena è stata liberata la carreggiata. 

https://www.forlitoday.it/cronaca/incidente-stradale/incidente-questa-mattina-a14-8-ottobre-2025.html
© ForlìToday

Potrebbe anche interessarti

Auto con 5 persone a bordo finisce nel canale e si ribalta: feriti trasportati con elimedica, vigili del fuoco sul posto

Il Faro

Vasto incendio in un’abitazione, chiusa al transito strada Martiniana

Il Faro

Schianto nella notte a Dello, la vittima è il 38enne Alex Tanzini

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *