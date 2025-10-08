Scontro tra un’auto e un bus nei pressi del casello di Forlì, non ci sono feriti gravi
isagi, ma fortunatamente nessun ferito grave, in un incidente stradale avvenuto mercoledì mattina lungo il tratto forlivese dell’autostrada A14 Bologna-Taranto, a poche centinaia di metri dal casello di Forlì, direzione nord. Il fatto è avvenuto poco prima delle 9. Per cause in fase d’accertamento alla sottosezione della Polizia Stradale di Forlì, un’auto è finita contro un autobus all’altezza del chilometro 82. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ed i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi. L’incidente ha causato inevitabili ripercussioni alla circolazione stradale, con code fino a 4 chilometri in graduale fase di smaltimento non appena è stata liberata la carreggiata.
