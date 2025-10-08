mercoledì, Ottobre 8, 2025
Ultimo:
cronacaInternazionale

Solvente industriale dentro sciroppo per la tosse, strage di bimbi: 11 morti

Il Faro
Spread the love

Una tragedia infinita si è verificata in India. Ben 11 bambini sono morti lo scorso settembre nel giro di pochi giorni nello stato indiano del Madhya Pradesh: tutte le vittime, di età compresa tra uno e sei anni, avevano preso lo stesso sciroppo per la tosse contaminato da un’alta quantità – il 48,6% – di glicole dietilenico, un solvente industriale che distrugge i reni. 

Nel vicino Rajasthan, sono stati registrati almeno altri due decessi infantili legati a un altro preparato, mentre altre decine di bambini sono stati ricoverati e versano in gravi condizioni a causa di serie lesioni ai reni. Il ministero della Salute indiano ha di conseguenza ordinato sequestri e indagini approfondite per fare piena luce sulla vicenda, facendo anche scattare l’arresto di un medico che aveva prescritto il farmaco.

QUOTIDIANO DI SICILIA

Potrebbe anche interessarti

Palermo, scoperta donna deceduta da giorni nel silenzio più assoluto

Il Faro

Elicottero dei vigili del fuoco si schianta in Florida – quattro morti

Il Faro

Benini (FAND): “Diabete: come gestire la malattia e le ricadute sociali”

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *