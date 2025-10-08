Solvente industriale dentro sciroppo per la tosse, strage di bimbi: 11 morti

Spread the love

Una tragedia infinita si è verificata in India. Ben 11 bambini sono morti lo scorso settembre nel giro di pochi giorni nello stato indiano del Madhya Pradesh: tutte le vittime, di età compresa tra uno e sei anni, avevano preso lo stesso sciroppo per la tosse contaminato da un’alta quantità – il 48,6% – di glicole dietilenico, un solvente industriale che distrugge i reni.

Nel vicino Rajasthan, sono stati registrati almeno altri due decessi infantili legati a un altro preparato, mentre altre decine di bambini sono stati ricoverati e versano in gravi condizioni a causa di serie lesioni ai reni. Il ministero della Salute indiano ha di conseguenza ordinato sequestri e indagini approfondite per fare piena luce sulla vicenda, facendo anche scattare l’arresto di un medico che aveva prescritto il farmaco.

