Torino bimbo di tre mesi cade nel fiume con il passeggino recuperato dai vigili del fuoco | è grave

Un neonato di soli tre mesi è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale infantile Regina Margherita di Torino dopo essere caduto nel fiume Dora Riparia mentre si trovava nel suo passeggino. L’incidente è avvenuto nella mattinata del 7 ottobre, mentre il piccolo era in compagnia della nonna.

Secondo le prime ricostruzioni, si è trattato di un tragico incidente. Il passeggino sarebbe scivolato nel fiume all’altezza del Campus Einaudi, zona frequentata da studenti universitari. Alcuni di loro hanno assistito alla scena e si sono immediatamente tuffati in acqua per tentare di salvare il bambino, mentre altri hanno chiamato i soccorsi.

Pochi minuti dopo sono intervenuti i vigili del fuoco, con le squadre del distaccamento di corso Regina Margherita e del nucleo speleo-alpino-fluviale, riuscendo a recuperare il piccolo e a consegnarlo ai sanitari del 118.

Il neonato è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Regina Margherita, dove i medici hanno diagnosticato un trauma cranico. La prognosi resta riservata e i sanitari stanno monitorando costantemente le sue condizioni.

Le forze dell’ordine stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto, ma al momento non emergono elementi che facciano pensare a un gesto volontario. Tutto lascia intendere che si sia trattato di una tragica fatalità avvenuta in pochi secondi di distrazione.

