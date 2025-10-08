VIDEO – Attacco russo danneggia gravemente una centrale elettrica ucraina

Spread the love

La Russia ha gravemente danneggiato una delle centrali termoelettriche dell’Ucraina in un attacco notturno, mentre Mosca continua la sua campagna annuale per tagliare i consumi di riscaldamento, luce e acqua corrente agli ucraini con l’avvicinarsi dell’inverno.

Secondo il più grande operatore elettrico ucraino, DTEK, due lavoratori sono rimasti feriti nell’attacco. L’azienda non ha fornito ulteriori informazioni, come l’ubicazione dell’impianto colpito.

Le autorità ucraine in genere divulgano pochi dettagli sugli attacchi russi di routine alla propria rete elettrica, per non fornire informazioni al nemico.

Le autorità hanno affermato che la Russia ha colpito anche le infrastrutture energetiche nelle regioni settentrionali di Chernihiv, meridionali di Kherson e sudorientali di Dnipropetrovsk.