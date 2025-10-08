VIDEO – Belpasso, vasto incendio in una ditta di smaltimento di elettrodomestici 

Spread the love

Un vasto incendio quello divampato ieri pomeriggio all’interno di una ditta di smaltimento di elettrodomestici situata in zona Valcorrente, nel territorio di Belpasso.

Il rogo, alto e visibile anche a distanza, hanno reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco, impegnati con diverse squadre e mezzi speciali per domare e spegnere le fiamme.

Sul posto sono prontamente giunte e intervenute unità provenienti dai distaccamenti Nord, Adrano e Paternò, supportate da un carro aria, un’autobotte della Sede Centrale, insieme ai vigili del fuoco volontari di Maletto e il tecnico di guardia e financo un’autobotte da 25mila litri, fondamentale per garantire una riserva d’acqua adeguata all’emergenza.

Presenti durante le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area i militari dei carabinieri, due autobotti della Protezione Civile e una della Forestale, e il personale sanitario del Servizio 118. Sono ancora da chiarire le cause dell’incendio