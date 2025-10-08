mercoledì, Ottobre 8, 2025
VIDEO – Collassa giostra Booster alla Fiera di San Felipe, in Messico: cinque feriti

Attimi di terrore alla tradizionale Fiera di San Michele Arcangelo di San Felipe, in Messico, quando la giostra meccanica “Booster” ha subito un cedimento strutturale con persone a bordo.

Secondo quanto emerso, il guasto si è verificato mentre l’attrazione era in pieno funzionamento. Uno degli assi portanti della struttura si è improvvisamente fratturato, provocando un collasso parziale della giostra. Le immagini girate dai presenti, rapidamente diffuse sui social media, mostrano il momento in cui la struttura perde stabilità mentre i passeggeri si trovano ancora a bordo, scatenando scene di panico tra la folla.

I testimoni hanno immediatamente allertato i servizi di emergenza. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti la Polizia Municipale, la Protezione Civile e i vigili del fuoco di San Felipe, che hanno utilizzato delle gru per stabilizzare la struttura pericolante e liberare le persone rimaste intrappolate. L’operazione di soccorso è durata circa 40 minuti, durante i quali l’ansia di familiari e spettatori è cresciuta progressivamente. Una volta messi in salvo, i passeggeri sono stati trasportati all’area medica della fiera per ricevere le prime cure.

Le autorità hanno confermato che nessuno dei coinvolti ha riportato ferite gravi. Tuttavia, permangono discrepanze sui numeri: secondo alcuni media locali sarebbero cinque le persone rimaste ferite, mentre altre fonti parlano di sole due vittime con lesioni lievi.

