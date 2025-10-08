VIDEO – Collassa giostra Booster alla Fiera di San Felipe, in Messico: cinque feriti

Spread the love

Attimi di terrore alla tradizionale Fiera di San Michele Arcangelo di San Felipe, in Messico, quando la giostra meccanica “Booster” ha subito un cedimento strutturale con persone a bordo.

Secondo quanto emerso, il guasto si è verificato mentre l’attrazione era in pieno funzionamento. Uno degli assi portanti della struttura si è improvvisamente fratturato, provocando un collasso parziale della giostra. Le immagini girate dai presenti, rapidamente diffuse sui social media, mostrano il momento in cui la struttura perde stabilità mentre i passeggeri si trovano ancora a bordo, scatenando scene di panico tra la folla.

I testimoni hanno immediatamente allertato i servizi di emergenza. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti la Polizia Municipale, la Protezione Civile e i vigili del fuoco di San Felipe, che hanno utilizzato delle gru per stabilizzare la struttura pericolante e liberare le persone rimaste intrappolate. L’operazione di soccorso è durata circa 40 minuti, durante i quali l’ansia di familiari e spettatori è cresciuta progressivamente. Una volta messi in salvo, i passeggeri sono stati trasportati all’area medica della fiera per ricevere le prime cure.

Le autorità hanno confermato che nessuno dei coinvolti ha riportato ferite gravi. Tuttavia, permangono discrepanze sui numeri: secondo alcuni media locali sarebbero cinque le persone rimaste ferite, mentre altre fonti parlano di sole due vittime con lesioni lievi.