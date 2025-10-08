VIDEO – Forte vento e incendi nel Crotonese: Vigili del Fuoco impegnati senza sosta

Spread the love

Anche nella giornata di ieri il territorio crotonese è stato duramente colpito da una serie di incendi alimentati dal forte vento che da giorni soffia lungo la fascia ionica calabrese. I Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Crotone sono stati impegnati in oltre venti interventi per roghi di vegetazione di ampia entità, ai quali si sono aggiunte diverse operazioni di messa in sicurezza di strutture pericolanti — come lampioni e infissi — rese instabili dalle raffiche di vento.

Tra gli interventi più complessi, due episodi hanno richiesto particolare impegno e coordinamento da parte delle squadre operative.

Il primo si è verificato a Isola di Capo Rizzuto, dove le fiamme hanno minacciato le abitazioni. L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha consentito di contenere l’incendio e scongiurare la propagazione del rogo verso le case, evitando così conseguenze ben più gravi.

Il secondo episodio si è registrato lungo la Statale 106, in località San Leonardo di Cutro. Qui, le fiamme — alte e spinte dal vento — hanno invaso e superato la sede stradale, arrivando pericolosamente nei pressi del Villaggio Serenè. Grazie all’impiego di quattro mezzi antincendio, i Vigili del Fuoco sono riusciti a circostanziare e gestire l’emergenza, impedendo che le fiamme raggiungessero le strutture turistiche della zona.

A causa del denso fumo e della scarsa visibilità, la Statale 106 è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di spegnimento e garantire la sicurezza degli automobilisti. La Polizia Stradale ha gestito la viabilità e messo in sicurezza l’area, mentre per la successiva bonifica del terreno incendiato è intervenuta una squadra di volontari di Calabria Verde.

L’ondata di incendi, favorita dalle alte temperature e dai venti persistenti, continua a mettere a dura prova le squadre di emergenza impegnate su tutto il territorio provinciale. Le autorità invitano i cittadini alla massima prudenza e a segnalare tempestivamente eventuali focolai o situazioni di rischio.