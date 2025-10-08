VIDEO – Incendio all’Ospedale San Giovanni Bosco di Napoli: paura nella notte

Spread the love

Momenti di forte apprensione nella notte, all’Ospedale San Giovanni Bosco di Napoli, dove un violento incendio (nella foto) ha colpito l’area dell’Extra Utic, situata al secondo piano della struttura sanitaria. Le fiamme, accompagnate da un denso fumo, si sono propagate rapidamente, coinvolgendo una zona nevralgica dell’edificio e mettendo a rischio reparti e apparecchiature mediche fondamentali per l’attività ospedaliera.

Grazie all’intervento immediato dei Vigili del Fuoco, l’incendio è stato domato in breve tempo, evitando conseguenze ancora più gravi. Tuttavia, l’area interessata è stata dichiarata inagibile per motivi di sicurezza, mentre sono in corso verifiche tecniche e indagini per determinare l’origine del rogo.

Secondo le prime informazioni, le fiamme si sarebbero sviluppate in prossimità di reparti sensibili e delle apparecchiature TAC, con possibili danni causati sia dal calore sia dall’acqua utilizzata per lo spegnimento.

https://www.ottopagine.it/na/cronaca/405480/incendio-all-ospedale-san-giovanni-bosco-di-napoli-paura-nella-notte.shtml