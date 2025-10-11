Cavallo recuperato dai Vigili del Fuoco dopo una caduta in un torrente

Spread the love

Intervento dei Vigili del Fuoco di Arezzo nella mattinata di ieri, intorno alle 7.30, in località Molinelli, nel comune di Arezzo, per il recupero di un cavallo caduto in un torrente.

Sul posto è intervenuto anche personale veterinario che ha provveduto a sedare l’animale, consentendo così un recupero sicuro. Grazie all’utilizzo dell’elicottero Drago del nucleo dei Vigili del Fuoco di Arezzo, il cavallo è stato imbracato e trasferito in un luogo accessibile, evitando ulteriori rischi per la sua incolumità.

L’operazione, complessa ma riuscita, si è conclusa intorno alle 11.30, senza incidenti per i soccorritori né per l’animale.

