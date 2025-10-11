sabato, Ottobre 11, 2025
Ultimo:
Animalicronaca

Cavallo recuperato dai Vigili del Fuoco dopo una caduta in un torrente

Il Faro
Spread the love

Sul posto è intervenuto anche personale veterinario che ha provveduto a sedare l’animale, consentendo così un recupero sicuro.

Intervento dei Vigili del Fuoco di Arezzo nella mattinata di ieri, intorno alle 7.30, in località Molinelli, nel comune di Arezzo, per il recupero di un cavallo caduto in un torrente.

Sul posto è intervenuto anche personale veterinario che ha provveduto a sedare l’animale, consentendo così un recupero sicuro. Grazie all’utilizzo dell’elicottero Drago del nucleo dei Vigili del Fuoco di Arezzo, il cavallo è stato imbracato e trasferito in un luogo accessibile, evitando ulteriori rischi per la sua incolumità.

L’operazione, complessa ma riuscita, si è conclusa intorno alle 11.30, senza incidenti per i soccorritori né per l’animale.

https://vtrend.it/cavallo-recuperato-dai-vigili-del-fuoco-dopo-una-caduta-in-un-torrente

Potrebbe anche interessarti

L’Ue boccia i condoni e la delega fiscale del governo: “Riforma della riscossione e taglio delle sanzioni possono far salire l’evasione”

Il Faro

Assalto con esplosivo al distributore Tamoil a Borgoricco

Il Faro

Scozia, nave del cofondatore di Microsoft si capovolge in cantiere: 25 feriti

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *