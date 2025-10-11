Incendio su traghetto al largo di agropoli: conculso nella notte intervento

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Nel pomeriggio di ieri incendio a bordo di un traghetto di 50 metri battente bandiera maltese, a circa 17 miglia a largo di Agropoli (SA).

La Capitaneria di Porto di Napoli ha contattato la sala operativa dei vigili del fuoco di Salerno per richiedere supporto: le squadre dopo aver raggiunto l’imbarcazione via mare, hanno contenuto e messo sotto controllo le fiamme provenienti dalla sala macchine.

I vigili del fuoco, a bordo per tutto il viaggio di rientro verso il porto commerciale di Salerno, hanno monitorato costantemente le temperature con l’ausilio di una termocamera per garantire la sicurezza dell’imbarcazione e dei passeggeri. Intervento concluso nelle prime ore della notte.