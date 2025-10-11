Mercedes in sorpasso centra in pieno un’altra auto, Asia Curnis muore a 23

Spread the love

Attorno alle 2,30 della notte tra venerdì e sabato un incidente stradale ha causato la morte di Asia Curnis, una ragazza di 23 anni residente a Gandosso.

L’incidente a Bolgare (Bergamo), sulla provinciale 91 bis: coinvolte due vetture, che si sono scontrate frontalmente. A bordo dei veicoli c’erano cinque giovani tra i 20 e i 29 anni. La polizia stradale è al lavoro per verificare con precisione la dinamica e accertare eventuali responsabilità

Dalle prime informazioni pare che l’impatto frontale sia avvenuto tra l’Audi su cui viaggiava la ragazza di 23 anni insieme ad un amico, e una Mercedes impegnata in una manovra di sorpasso e sulla quale si trovavano altri tre giovani. Asia si sarebbe ritrovata la Mercedes sulla sua corsia all’improvviso e non sarebbe riuscita a schivarla, centrandola in pieno.

A riportate gli esiti più gravi i due conducenti delle vetture, trasportati in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. La ventitreenne, residente in provincia di Bergamo, è morta in ospedale. L’altro giovane è in gravissime condizioni. Ferite lievi per gli altri passeggeri.

