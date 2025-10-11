VIDEO – Capannone divorato dalle fiamme. intervento in massa dei vigili del fuoco: salvi gli edifici vicini

Spread the love

BORGO VALSUGANA. Il capannone è stato distrutto dalla furia delle fiamme ma l’intervento dei vigili del fuoco in forze ha permesso di salvare le attività vicine. Fortunatamente non sembrano esserci feriti o intossicati.

Una serata di grandissimo lavoro per numerosi operatori quella di oggi, venerdì 10 ottobre. L’allerta intorno alle 21 quando sono arrivate diverse segnalazioni al Numero unico per le emergenze di un’enorme di nube di fumo e di fiamme molto alte. A lanciare l’allarme anche il titolare dell’azienda che abita lì in zona (Qui articolo). A bruciare prima il tetto e poi il violento incendio si è propagato anche all’interno dell’azienda Caron nella zona industriale di Borgo Valsugana, ditta che commercializza mezzi agricoli, falciatrici e macchinari simili.

Decine e decine i pompieri arrivati anche dalle aree limitrofe: il corpo di Borgo Valsugana è stato supportato da Pergine Valsugana, Roncegno e Castelnuovo. Attivi anche i permanenti di Trento. Presenti i carabinieri e la sindaca Martina Ferrai.

L’abitazione è stata evacuata e le persone sono state messe in sicurezza quindi contestualmente sono state avviate le difficili operazioni di spegnimento. Ci sono volute ore per circoscrivere il fronte delle fiamme e poi estinguere l’incendio. I danni sono ingenti, praticamente distrutto il capannone, ma il tempestivo arrivo in forze dei tanti pompieri ha permesso di evitare che le fiamme si potessero propagare agli edifici e alle aziende vicine.

Sono in corso le attività di messa in sicurezza, di rimozione del materiale distrutto e i monitoraggi del caso per escludere che ci possano essere focolai pronti a ripartire. I tecnici invece cercano di ricostruire le cause del devastante incendio.