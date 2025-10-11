VIDEO – Due morti in un violento incendio nel centro di Cherbourg

Spread the love

Centro di Cherbourg-en-Cotentin. Due persone sono morte. La causa principale è l’incendio accidentale.

Erano circa le 6:45 di venerdì mattina quando gli abitanti di Rue de la Duché, nel centro di Cherbourg, sono stati svegliati. “Ho sentito il rumore di un’esplosione, come di vetri che si frantumano “, spiega Noémie, una residente del posto. Nell’appartamento in cui è scoppiato l’incendio, due persone sono morte. “Si tratta di una coppia la cui età non è ancora stata specificata, ma che si ritiene abbia più di 60 anni”, ha confidato il sottoprefetto Jean Rampon, prima di aggiungere che altre 10 persone sono rimaste ferite per inalazione di fumo. Sette di loro sono state evacuate in ospedale, ma le loro condizioni non destano preoccupazione.