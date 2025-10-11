 VIDEO – Esplosione in una fabbrica di esplosivi nel Tennessee ha distrutto un edificio e causato la scomparsa di 18 persone. 

Spread the love

Venerdì mattina, una violenta esplosione in un impianto di esplosivi militari e industriali ha avuto ripercussioni su una comunità molto unita nel Tennessee centrale, radendo al suolo un intero edificio nel vasto campus dell’impianto e uccidendo un numero ancora sconosciuto di persone.

Almeno 18 persone risultano ancora disperse dopo la violenta esplosione, che ha scosso case a chilometri di distanza e ha scagliato detriti per almeno mezzo miglio quadrato. Le autorità hanno riconosciuto le vittime, ma si sono rifiutate di fornire un numero preciso di vittime, in quella che è rimasta una scena caotica per molto tempo dopo l’esplosione.

“Abbiamo bisogno che le nostre comunità si uniscano e comprendano che abbiamo perso molte persone. Questo non riguarda solo le famiglie, ma ha un impatto più profondo… potrebbero essere persone con cui siamo cresciuti”, ha affermato lo sceriffo della contea di Humphreys, Chris Davis, sottolineando che una delle vittime era un suo amico d’infanzia.

L’esplosione è avvenuta durante un turno di lavoro mattutino presso la Accurate Energetic Systems, un’azienda produttrice di esplosivi militari e da demolizione che impiega numerosi residenti locali.