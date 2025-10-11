VIDEO – Incidente frontale sull’Adriatica, auto con quattro giovani si schianta con una donna in utilitaria: tre morti

Spread the love

È di tre morti e due feriti il bilancio del maxi incidente avvenuto sabato mattina sulla statale Adriatica, nel Ferrarese. Due macchine si sono scontrate frontalmente. A bordo di una c’erano quattro giovani, due dei quali sono deceduti sul colpo.

Sull’altra, un’utilitaria, viaggiava una donna rimasta uccisa. Gli altri giovani sono feriti ma non sarebbero in gravi condizioni. L’incidente è avvenuto intorno alle 7.30 tra Ferrara e Argenta.

Sono intervenuti il 118 con ambulanze, automedica ed elicottero, la Polizia locale di Ferrara e i vigili del fuoco di Portomaggiore. A quanto si apprende, le tre vittime sarebbero morte sul colpo ma la dinamica è al vaglio.

La statale Adriatica risulta chiusa in entrambe le direzioni in prossimità del chilometro 92, con il traffico che viene deviato.

Le tre vittime dell'incidente si chiamavano Eleonora Verri, di 41 anni, Omar Hammouch, di 27 anni, e Yassine El Maarofi di 19 ann. Verri era segretaria in un'azienda agricola del territorio e stava andando al lavoro. I due ragazzi erano residenti a Ravenna.