VIDEO – Barca per il trasporto merci prende fuoco: nube di fumo si alza su Venezia

Un’alta nube di fumo nero si è alzata su Venezia nella mattinata del 14 ottobre destando preoccupazione diffusa e boom di segnalazioni sul web.

Ma fortunatamente l’incendio scoppiato su un barcone elettrico, adibito al trasporto merci per la Coop, non ha provocato vittime o danni ingenti. Le fiamme, che si sono propagate da un mezzo ormeggiato a San Silvestro, sono state subito domate dai vigili del fuoco.

La zona, per precauzione, è stata chiusa. L’alta colonna di fumo è stata immortalata da molti residenti e curiosi e ha fatto il giro dei social. ma fortunatamente, come ribadisce anche la polizia locale, non ci sono vittime nè danni.

