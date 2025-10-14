martedì, Ottobre 14, 2025
Ultimo:
Vigili del fuoco

Fuga di gas in via Ferdinando Galiani – Catanzaro

Il Faro
VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO

Una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, sede centrale, è attualmente impegnata in un intervento per una fuga di gas in via Ferdinando Galiani (località Ianò).

L’evento si è verificato a seguito di lavori di scavo sulla sede stradale: la ditta impegnata nei lavori ha accidentalmente tranciato una condotta della rete di distribuzione del gas metano.

In via precauzionale, e fino al termine delle operazioni di soccorso, la strada è stata chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia.

I Vigili del Fuoco stanno operando per mettere in sicurezza l’area e monitorare costantemente la concentrazione di gas nell’aria con la strumentazione in dotazione, in attesa dell’arrivo dei tecnici Italgas, che provvederanno al ripristino delle normali condizioni di sicurezza della condotta.

