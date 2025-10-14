Incendio al Monastero della Bernaga – La Valletta Brianza (LC)

Spread the love

DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO DELLA LOMBARDIA

Dalle ore 19:30 di oggi, sabato 11 ottobre, i Vigili del Fuoco sono impegnati in un vasto incendio che ha interessato il tetto del Monastero della Bernaga, edificio storico risalente al 1600, situato nel comune di La Valletta Brianza (LC).

Sul posto sono intervenute le squadre del Comando di Lecco, supportate da mezzi provenienti dai Comandi di Monza Brianza (una Autoscale e una Autobotte) e di Como (una Autobotte), per un totale di nove squadre operative.

Le operazioni di spegnimento sono attualmente in corso e proseguiranno fino alla completa messa in sicurezza della struttura.

———————————

Sono proseguite per tutta la notte le operazioni di spegnimento dell’incendio che ha coinvolto il convento della Bernaga, risalente al 1600, nel comune di La Valletta Brianza. Quaranta vigili del fuoco, provenienti dai comandi di Lecco, Monza e Como, hanno operato incessantemente per diverse ore prima di avere la meglio sulle fiamme.

Purtroppo, la storica struttura è andata completamente distrutta. Durante le concitate fasi di spegnimento, i vigili del fuoco sono riusciti a mettere in salvo alcune opere d’arte conservate all’interno dell’edificio.

Le indagini per accertare le cause del rogo sono state affidate al NIA – Nucleo Investigativo Antincendi – della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Lombardia.