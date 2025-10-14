Interventi dei Vigili del Fuoco marchigiani

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

FANO (PU) – INCENDIO SILOS – Poco dopo le 8,30 i Vigili del fuoco del locale distaccamento sono intervenuti in via Avogadro per l’incendio di un silos. In supporto anche uomini e mezzi giunti da Pesaro.

Dopo aver costato, con l’ausilio di una termocamera, che le fiamme erano estinte e la temperatura interna alla struttura in calo, si provvedeva alla messa in sicurezza della zona.

Dal Comando di Pesaro Urbino

CORRIDONIA (MC) – SOCCORSO A PERSONA – Poco dopo le 15 di ieri 13 ottobre i Vigili del fuoco di Macerata sono intervenuti in contrada Fonte Lepre per soccorrere un uomo che stava lavorando in una cava per la produzione di inerti.

Con lo scavatore con cui stava operando è stato travolto da uno smottamento che ha sommerso il mezzo movimento terra. Dopo circa 10 ore di lavoro, scavando a mano, gli operatori VF sono riusciti ad estrarre l’operaio dalla cabina con i sanitari che ne constatavano il decesso.

Dal Comando di Macerata

MAIOLATI SPONTINI (AN) – INCENDIO GARAGE – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 15:30 in via Pergolesi per l’incendio di un garage situato al piano terra di una palazzina di due piani. Sul posto sono intervenute le squadre di Jesi e Arcevia che hanno provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l’area.

Le persone residenti sono uscite autonomamente prima dell’arrivo dei soccorsi e non si registrano feriti. Gli appartamenti sovrastanti il garage interessato dall’incendio risultano temporaneamente inagibili a causa dei danni provocati dal fumo.

Dal Comando di Ancona

COMUNANZA (AP) – SALVATAGGIO ANIMALE – Poco prima delle 20,30 una squadra dei Vigili del fuoco della Centrale è intervenuta nella cittadina sui monti Sibillini per il recupero di un cane di piccola taglia scivolato per una decina di metri in una scarpata, finendo sul letto di un corso d’acqua.

I pompieri si sono calati sulla riva del torrente con tecniche SAF (speleo, alpino, fluviale) riuscendo a recuperare “Puffetta” e riportarla in superficie per riconsegnarla, in buone condizioni , alla proprietaria.

Dal Comando di Ascoli Piceno