Scontro all’incrocio, coinvolto un mezzo dei vigili del fuoco centrato da un’auto
NCONA – Scontro nel pomeriggio tra un’auto e un mezzo dei vigili del fuoco in via Giannelli all’altezza dell’incrocio con via Piave. Secondo una prima ricostruzione, la vettura sarebbe uscita da un incrocio urtando l’autobotte impegnata a raggiungere un’abitazione in via Volterra nella quale era stato segnalato un principio di incendio.
Il 27enne al volante dell’auto è stato trattato sul posto dal personale della Croce Gialla e non ha voluto essere trasportato in ospedale, mentre la squadra dei vigili del fuoco è stata accompagnata da un secondo mezzo – arrivato nel frattempo – sul luogo dell’intervento richiesto.
-Https://www.anconatoday.it/cronaca/incidente-stradale/scontro-incrocio-via-piave-via-giannelli-ancona-auto-vigili-del-fuoco.html
© AnconaToday