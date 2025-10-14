martedì, Ottobre 14, 2025
Vigili del fuoco

Scontro all’incrocio, coinvolto un mezzo dei vigili del fuoco centrato da un’auto


NCONA – Scontro nel pomeriggio tra un’auto e un mezzo dei vigili del fuoco in via Giannelli all’altezza dell’incrocio con via Piave. Secondo una prima ricostruzione, la vettura sarebbe uscita da un incrocio urtando l’autobotte impegnata a raggiungere un’abitazione in via Volterra nella quale era stato segnalato un principio di incendio.

Il 27enne al volante dell’auto è stato trattato sul posto dal personale della Croce Gialla e non ha voluto essere trasportato in ospedale, mentre la squadra dei vigili del fuoco è stata accompagnata da un secondo mezzo – arrivato nel frattempo – sul luogo dell’intervento richiesto.

