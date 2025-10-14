martedì, Ottobre 14, 2025
Soccorsa con l’elicottero una famiglia sul monte Pizziccolo

DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO DELLA LOMBARDIA

TOSCOLANO-MADERNO – Intervento di soccorso, insieme al personale del Soccorso Alpino, per recuperare una famiglia di quattro persone bloccata sulla cresta Est del Monte Pizzoccolo, nel territorio della provincia di Brescia. 
Una volta raggiunti in quota da una squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale), i quattro sono stati recuperati dall’elicottero Drago e trasportati a valle in una zona sicura.

