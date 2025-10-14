VIDEO – Un elicottero fuori controllo si schianta contro le palme di una famosa spiaggia della California

Spread the love

Un elicottero che sorvolava una famosa spiaggia della California meridionale ha improvvisamente iniziato a girare a spirale fuori controllo, perdendo quota e schiantandosi contro una fila di palme sotto gli occhi dei bagnanti.



I video pubblicati online mostrano l'aereo che inizia a ruotare sopra Huntington Beach per poi precipitare verso il bordo della spiaggia, dove si incastra tra le palme e una scalinata vicino alla Pacific Coast Highway.