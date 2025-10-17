Carabinieri uccisi, l’abbraccio delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco all’Arma piacentina

Spread the love

Personale della Guardia di Finanza, della Polizia Stradale, della Polizia Penitenziaria, della polizia, dei Vigili del Fuoco e della Polizia Locale ha deposto un omaggio floreale all’interno della caserma Paride Biselli. Il comandante provinciale: «Momento di grande dolore»

Alle 16 del 17 ottobre mentre a Padova iniziavano i funerali di Stato dei tre carabinieri uccisi da un’esplosione nel Veronese, a Piacenza personale della Guardia di Finanza, della Polizia Stradale, della Polizia Penitenziaria, dei Vigili del Fuoco e della Polizia Locale ha deposto un omaggio floreale all’interno della caserma Paride Biselli, sede del Comando Provinciale. Ad accoglierli, il Colonnello Pierantonio Breda, comandante provinciale che, con viva commozione e riconoscenza, ha voluto stringerli uno ad uno in un fraterno abbraccio.