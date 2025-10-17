Carabinieri uccisi, l’abbraccio delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco all’Arma piacentina
Personale della Guardia di Finanza, della Polizia Stradale, della Polizia Penitenziaria, della polizia, dei Vigili del Fuoco e della Polizia Locale ha deposto un omaggio floreale all’interno della caserma Paride Biselli. Il comandante provinciale: «Momento di grande dolore»
Alle 16 del 17 ottobre mentre a Padova iniziavano i funerali di Stato dei tre carabinieri uccisi da un’esplosione nel Veronese, a Piacenza personale della Guardia di Finanza, della Polizia Stradale, della Polizia Penitenziaria, dei Vigili del Fuoco e della Polizia Locale ha deposto un omaggio floreale all’interno della caserma Paride Biselli, sede del Comando Provinciale. Ad accoglierli, il Colonnello Pierantonio Breda, comandante provinciale che, con viva commozione e riconoscenza, ha voluto stringerli uno ad uno in un fraterno abbraccio.
Un gesto semplice ma di grande valore e significato, che testimonia la fratellanza, la comunione di intenti e l’umanità, che da sempre costituiscono la cifra distintiva del personale in divisa di questa provincia: «È un momento di dolore grande, sentire così forte la vicinanza di chi condivide con noi la responsabilità sul territorio nell’impegno del bene comune, è davvero importante e prezioso nonché di grande sostegno. Poter contare su colleghi così amici è fondamentale, tutti quanti corriamo rischi diversi ma rischi sempre incombenti in questo momento così complesso».
https://www.ilpiacenza.it/attualita/carabinieri-uccisi-l-abbraccio-delle-forze-dell-ordine-e-dei-vigili-del-fuoco-all-arma-piacentina.html
© IlPiacenza