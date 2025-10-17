Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco partecipa all’INSARAG AEME Regional Meeting e ai Working Group 2025

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO – SPORT

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha partecipato, dal 4 al 7 ottobre 2025, agli incontri internazionali organizzati da INSARAG (International Search and Rescue Advisory Group) nella città di Praga, nell’ambito del Regional Group Africa-Europe-Middle East (AEME).

Le giornate del 4 e 5 ottobre sono state dedicate ai Working Group INSARAG. Esperti e rappresentanti dei team USAR di diversi Paesi si sono confrontati su temi quali la formazione, le esercitazioni, la prontezza operativa e la cooperazione internazionale nel settore del soccorso in macerie.

I giorni seguenti, il 6 e il 7 ottobre, si è svolto l’AEME Regional Meeting, l’appuntamento annuale di alto livello che rappresenta il principale momento di indirizzo strategico e coordinamento per i Paesi e le organizzazioni che operano nell’ambito del network INSARAG.

La partecipazione del Corpo Nazionale conferma l’impegno costante dell’Italia nel rafforzare le proprie capacità di risposta alle emergenze in ambito internazionale, e assicura il suo contributo attivo nell’aggiornamento delle INSARAG Guidelines 2025 e nei processi di armonizzazione dei moduli USAR nell’ambito del Meccanismo di Protezione Civile dell’Unione Europea (UCPM). La presenza istituzionale testimonia la volontà del Corpo di consolidare il proprio ruolo nel sistema internazionale di ricerca e soccorso in caso di crolli, promuovendo la cooperazione, la condivisione di buone pratiche e il continuo miglioramento della preparazione tecnica e operativa in vista delle future classificazioni internazionali INSARAG (IEC 2026).