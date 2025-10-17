Incidente lungo la provinciale, camion frigo sbanda e finisce fuori strada. Intervento dei vigili del fuoco

Spread the love

nincidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di venerdì (17 ottobre) lungo la strada provinciale 15 bis sul territorio del Comune di Verucchio. Un camion frigo, con a bordo due persone, ha improvvisamente sbandato per poi finire fuori strada. Non risultano altri mezzi coinvolti. Le cause dell’incidente sono al vaglio delle forze dell’ordine. Immediatamente è partita la richiesta dei soccorsi, con l’arrivo dell’ambulanza del 118 e successivamente dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza del mezzo.

Le due persone a bordo del camion incidentato sono uscite autonomamente dal mezzo e non hanno riportato gravi conseguenze. Una è stata trasferita in ambulanza all’ospedale Infermi di Rimini per eseguire una serie di accertamenti. La strada è rimasta a lungo chiusa al traffico, per consentire l’intervento da parte dei vigili del fuoco. Sarà la ditta, proprietaria del camion, a provvedere alla rimozione.

https://www.riminitoday.it/cronaca/incidente-stradale/incidente-verucchio-camion-frigo-sbanda-finisce-fuori-strada.html