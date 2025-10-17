Pedara, trovato corpo mummificato di 87enne di cui non si avevano notizie da anni

Spread the love

A Pedara il corpo mummificato di un 87enne, di cui non si avevano notizie da anni, è stato trovato all’interno della sua abitazione sita in via Ludovico.

Il ritrovamento è stato fatto per l’intervento dell’amministratore della palazzina di tre piani in cui l’uomo viveva a cui doveva essere notificato un documento e che ha contattato il fratello dell’87enne.

Ma tra i due fratelli i rapporti si erano interrotti da anni per problemi familiari. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Pedara e della compagnia di Acireale e i vigili del fuoco del distaccamento acese

