Quattro incidenti in poche ore, due sulla stessa strada: un ferito sulla statale

Spread the love

RINDISI – Una serie di incidenti stradali ha segnato la giornata di oggi, venerdì 17 ottobre, nella provincia di Brindisi. Il bilancio è di quattro sinistri, con un ferito e diversi danni materiali. Il primo incidente si è verificato intorno alle 10:00 sulla strada provinciale 48 (San Vito-Francavilla), dove un’auto con due persone a bordo è uscita fuori strada, impattando contro un muretto a secco. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del comando di Brindisi per la messa in sicurezza del veicolo e dell’area coinvolta. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito.

Circa un’ora dopo, si è verificato il secondo incidente sulla statale 379 in direzione Bari. A causa dell’asfalto bagnato, il conducente ha perso il controllo del mezzo finendo contro il guard rail. Sul posto sono intervenuti la polizia stradale, personale Anas e un’ambulanza del 118. Secondo le prime informazioni, il giovane sarebbe rimasto ferito in condizioni serie.

La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana, invece, è intervenuta sulla Sp50 Francavilla-Villa Castelli, nel comune di Francavilla, dove un’auto è finita fuori strada precipitando in una scarpata. Sul posto anche il personale Pissta è intervenuto per la bonifica dell’area e i carabinieri per i rilievi del caso, oltre a un’ambulanza del 118. Fortunatamente, non si sono registrati feriti gravi.

Infine, nel pomeriggio, un quarto incidente ha nuovamente interessato la Sp48 che collega San Vito e Francavilla. Un’auto si è ribaltata, ma il conducente (un agente di polizia) è riuscito a uscire autonomamente dal veicolo. I vigili del fuoco sono giunti sul posto, e anche in questo caso non si sono registrati feriti gravi.