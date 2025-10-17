venerdì, Ottobre 17, 2025
VIDEO – Un enorme incendio avvolge una fabbrica di abbigliamento a Chittagong, vittime sconosciute

Nuova Delhi:  Giovedì è scoppiato un incendio in una fabbrica di abbigliamento a Chittagong, in Bangladesh. L’incendio ha avuto origine ai piani superiori di un’unità produttiva di cappellini e asciugamani situata all’interno della zona di lavorazione per l’esportazione di Chittagong.

I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto con 17 autopompe. Nonostante i loro sforzi, l’entità dei danni alla struttura e il numero delle potenziali vittime rimangono indeterminati. Questo incidente segue di poco un’altra grave tragedia industriale verificatasi in Bangladesh questa settimana, a seguito della mortale esplosione di un magazzino chimico a Dhaka. 

