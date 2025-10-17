Violento tamponamento tra due camion e un’auto sulla SS 12 dell’Abetone provoca feriti gravi e blocca il traffico per ore,

Spread the love

Attorno alle 11.30, un drammatico incidente stradale ha avuto luogo lungo la SS 12 dell’Abetone, coinvolgendo due camion e un’automobile con targa tedesca.

L’impatto ha generato un boato che ha rapidamente lasciato spazio al silenzio, interrotto solo dalle sirene dei mezzi di soccorso. I veicoli stavano percorrendo la strada in direzione sud quando si è verificato lo scontro al chilometro 400, trasformando il tratto in un campo di rottami e detriti.

La dinamica dell’incidente è stata complessa. Secondo le prime ricostruzioni, il secondo camion ha tentato di evitare l’impatto con l’auto che lo precedeva, sterzando improvvisamente verso destra e colpendo il primo camion. Nonostante il tentativo di evitare la collisione, l’automobile è rimasta coinvolta nell’incidente, causando gravi danni e ferimenti.

La violenza dello scontro ha bloccato i conducenti all’interno dei veicoli. I soccorsi sono arrivati rapidamente sul luogo dell’incidente, portando con sé un’auto medica, due ambulanze e i vigili del fuoco volontari di Faedo, San Michele all’Adige e Mezzolombardo. Per estrarre i feriti dalle lamiere accartocciate, i vigili del fuoco hanno dovuto utilizzare pinze idrauliche, rendendo il salvataggio una procedura delicata e complessa.

