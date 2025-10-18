Atena Lucana, scontro tra auto: 5 persone in ospedale

Spread the love

Cinque persone sono state soccorse e condotte in ospedale di Polla in seguito all’incidente, che si è verificato questo pomeriggio, lungo il rettilineo che conduce da San Pietro al Tanagro ad Atena Lucana.

Violento l’impatto tra una Fiat Punto con una coppia di San Pietro al Tanagro e una Peugeot con tre persone di Sala Consilina. Immediato l’intervento dei sanitari del 118. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina.

Rilievi affidati ai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sala Consilina che dovranno stabilire la dinamica esatta dello scontro. Le auto sono state recuperate dal Soccorso Stradale di Sala Consilina.

connectivitycheck.gstatic.com/generate_204