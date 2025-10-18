Incendio in casa, cani portati in salvo dai Vigili del fuoco

Spread the love

Attimi di apprensione oggi, sabato 18 ottobre, intorno alle 12:30, per un incendio scoppiato in un appartamento situato in via Auriate, a San Rocco Castagnaretta di Cuneo. Le fiamme, divampate per cause ancora da chiarire, hanno interessato un alloggio di un edificio residenziale.

Fortunatamente non si registrano persone ferite o intossicate: all’interno dell’abitazione si trovavano soltanto alcuni animali domestici, che sono stati tratti in salvo dai Vigili del Fuoco.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco di Cuneo, con autopompa e autobotte, che hanno rapidamente domato il rogo e messo in sicurezza la zona. Secondo quanto riferito, quattro o cinque cani sono stati portati fuori dall’appartamento incolumi, mentre i tecnici stanno effettuando le verifiche strutturali e le analisi sulle cause dell’incendio, che restano al momento in corso di accertamento.

