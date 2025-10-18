VIDEO – Hong Kong – violento incendio in un grattacielo di centro città

Spread the love

Il 18 ottobre i vigili del fuoco di Hong Kong hanno domato un violento incendio in un edificio nel quartiere centrale della città, interrompendo il traffico nella principale area commerciale.

Gli agenti sono stati allertati dell’incendio alle 16:24 a Central, all’indirizzo della Chinachem Tower, secondo il South China Morning Post

L’edificio ospita 25 piani di uffici e i piani inferiori di negozi al dettaglio. Due uomini e una donna sono stati trasportati in ospedale, 50 persone si sono messe in salvo.

La polizia ha dichiarato di aver ricevuto segnalazioni di tre uomini intrappolati in un ascensore e di tre adulti e un bambino bloccati in un minimarket nelle vicinanze. Notizia riportata dal Post. BLOOMBERG