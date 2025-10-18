VIDEO – Le sostanze chimiche presenti nella piscina in un incidente nel New Jersey mandano 10 vigili del fuoco in ospedale

Spread the love

FAIR LAWN, NJ — Dieci vigili del fuoco sono stati ricoverati in ospedale giovedì sera dopo essere stati esposti a sostanze chimiche per la pulizia delle piscine in seguito a un incidente tra due veicoli sulla Route 208 nella contea di Bergen, hanno affermato le autorità.

Secondo la polizia e i vigili del fuoco, l’incidente con ribaltamento che ha coinvolto un minivan e un’auto è avvenuto intorno alle 21:00 nella corsia nord dell’autostrada a Fair Lawn.

Il minivan conteneva “una pletora di prodotti chimici per la pulizia delle piscine” a cui i vigili del fuoco sono stati esposti quando sono arrivati ​​per estrarre il conducente gravemente ferito del furgone, ha affermato il capo dei vigili del fuoco di Hawthorne Joe Speranza.

Sei vigili del fuoco di Glen Rock e quattro di Hawthorne sono stati trasportati negli ospedali della zona per accertamenti, ha affermato Speranza. L’autista del minivan è stato ricoverato in ospedale con ferite apparentemente gravi, secondo Speranza. Le sue condizioni non erano immediatamente note venerdì mattina.

Non è stato subito chiaro se il conducente dell’auto fosse stato portato in ospedale. Speranza ha affermato che l’autista del minivan trasportava quello che sembrava essere acido cloridrico mescolato ad altre sostanze chimiche sconosciute.