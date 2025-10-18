VIDEO – Un cane provoca un incendio in casa dopo aver morso una batteria al litio

Spread the love

Il video condiviso con WRAL News mostra il momento in cui una batteria agli ioni di litio ha preso fuoco all’interno di un’abitazione, a pochi metri da un cane. Il cane Colton ha appiccato l’incendio dopo aver masticato un dispositivo alimentato a batteria.

Il suo proprietario, David Sasser, pompiere del dipartimento dei vigili del fuoco di Chapel Hill, ha dichiarato di aver ricevuto un avviso dal suo sistema di sicurezza in merito all’incendio.

Sasser ha affermato che la sua famiglia non era in casa quando è successo, ma che erano nelle vicinanze e sono intervenuti rapidamente. “Per fortuna, la situazione si è praticamente conclusa grazie al tappeto e al fatto che siamo tornati a casa così in fretta”, ha detto. “[Il tappeto] è stata l’unica cosa che abbiamo perso.”

Il capo dei vigili del fuoco di Durham, Robert Zoldos, ha affermato che nel tempo le batterie sono diventate un pericolo di incendio sempre più comune.

“Quello che ci preoccupa davvero come corpo dei vigili del fuoco è come vengono smaltiti al termine del loro ciclo di vita”, ha affermato. “In caso contrario, possono verificarsi situazioni molto spiacevoli”.

Sebbene siano generalmente sicure, possono provocare incendi se danneggiate, sovraccaricate, conservate in modo improprio o smaltite in modo scorretto.