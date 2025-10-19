Aie: “Delusi per la mancata detrazione della spesa per i libri scolastici”

Spread the love

il presidente dell’Associazione Italiana Editori, Innocenzo Cipolletta: il costo per i libri scolastici deve essere detraibile come già è per le spese sanitarie, quelle sportive, e quelle per la cura degli animali da compagnia, anche in ossequio al principio costituzionale del diritto allo studio.

“Siamo fortemente delusi che nella legge di Bilancio presentata dal Consiglio dei Ministri non abbia trovato spazio la detrazione della spesa per i libri scolastici”, dichiara il presidente dell’Associazione Italiana Editori (Aie) Innocenzo Cipolletta. “È una misura attesa dalle famiglie, che ben sanno come i libri di scuola non siano un lusso, ma uno strumento indispensabile a ragazze e ragazzi per lo studio. di Redazione Scuola

