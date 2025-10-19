Blitz dei vandali nella scuola dei saluti fascisti, la preside: “Atto intimidatorio, ora basta”

Spread the love

Prima l’occupazione, poi i cori per il duce e i saluti fascisti, su cui si è mossa anche la Digos, e ora un blitz dei vandali. Non c’è pace per l’istituto Ruiz, tecnico commerciale in viale Africa all’Eur che sta vivendo giorni piuttosto complessi.

La dirigente scolastica: “Atto vile e intimidatorio”

A denunciare quanto accaduto nella notte tra giovedì 16 e venerdì 17 ottobre, è la dirigente scolastica, Guglielmina Uliano, che parla di un “atto vile e intimidatorio”. Ignoti, infatti si sono introdotti nella scuola, danneggiando due finestre poste sul corridoio del piano terra. In quella che la preside definisce una “incursione vandalica”.

“La comunità scolastica – sottolinea Uliani – condannando l’atto vile e intimidatorio, ribadisce la volontà di esercitare la propria azione istituzionale di educazione e formazione degli adolescenti ai valori della società democratica, la scuola chiede infatti solo di poter svolgere la propria missione oggi come tutti i giorni dell’anno, celebrando per esempio l’Erasmus day, partecipando alle lezioni o al Maker Faire e dedicando un minuto di silenzio ai carabinieri scomparsi nella tragedia di Castel D’Azzano”.

Dall’occupazione ai saluti romani

L’incursione arriva pochi giorni dopo la diffusione del video, lo scorso 14 ottobre, che mostrava un gruppo di studenti con il braccio destro alzato, mentre urlavano cori per il duce tra gli applausi e le risate dei presenti. Un episodio avvenuto dopo l’occupazione lampo della scuola, che si è conclusa nella stessa giornata.