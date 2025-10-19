Caso Almasri, Cpi: l’Italia non ha rispettato gli obblighi internazionali

Spread the love

Le giudici della Cpi hanno contestato all’Italia il mancato rispetto degli obblighi internazionali nell’ambito della mancata estradizione del capo della polizia giudiziaria libico accusato di crimini di guerra e contro l’umanità. L’Italia avrà tempo fino al 31 ottobre per rispondere alla Cpi

Non eseguendo correttamente la richiesta d’arresto e consegna del generale libico Najeem Osama Almasri (Elmasri), accusato di crimini di guerra e contro l’umanità, l’Italia non ha rispettato i propri obblighi internazionali di cooperazione. Lo ha stabilito la camera preliminare I della Corte penale internazionale (Cpi), che ha però deciso a maggioranza di rinviare la scelta su un eventuale deferimento dell’Italia all’assemblea degli Stati parte o al Consiglio di sicurezza dell’Onu.

