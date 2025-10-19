EUR: come valorizzare l’obelisco di Arnaldo Pomodoro?

Spread the love

EUR – Il gruppo consiliare di Azione al Municipio Roma IX Eur ha annunciato di aver accolto la richiesta della maggioranza di un ritiro temporaneo della mozione dedicata alla valorizzazione dell’obelisco “Novecento” del Maestro Arnaldo Pomodoro, situato in piazzale Pier Luigi Nervi all’EUR. La decisione è stata presa per consentire un ulteriore approfondimento in Commissione Cultura, con l’obiettivo di costruire un atto “ancora più completo e condiviso”, come spiegano i consiglieri proponenti. La sospensione è stata concessa a condizione che la discussione venga calendarizzata in tempi brevi, in vista del centenario della nascita dell’artista, che ricorrerà il 23 giugno 2026.

I CONTENUTI DELLA MOZIONE

La mozione, presentata dai consiglieri di Azione Marco Muro Pes e Fulvio Bellassai, proponeva un progetto articolato di valorizzazione dell’opera, comprendente interventi di manutenzione straordinaria, restauro, illuminazione scenografica e riqualificazione dell’area circostante. L’iniziativa prevede inoltre eventi culturali e mostre in occasione del centenario di Pomodoro, con l’intento di promuovere la conoscenza dell’artista e il valore del patrimonio artistico presente nel territorio municipale.

https://urloweb.com/municipi/municipio-ix/eur-come-valorizzare-lobelisco-novecento-di-arnaldo-pomodoro