Eur, il 21 e 22 ottobre evento al centro congressi “La Nuvola”: la viabilità

La Questura, ha richiesto la creazione di un’area di sicurezza, con varchi e transennamenti, delimitata da: viale America, viale Beethoven, via Liszt, piazzale Guglielmo Marconi, viale della Civiltà Romana, viale dell’Arte.

Viabilità: previste limitazioni alla sosta ad ampio raggio.

In particolare in: viale Asia (da via Cristoforo Colombo a piazzale Pastore); corsia laterale della Cristoforo Colombo (da viale America a piazza Marconi); viale Lincoln (da viale Asia agli archi); via Stendhal; viale Shakespeare; viale Europa (da viale dell’Arte a via Cristoforo Colombo e dalla Colombo a viale Beethoven); viale Boston; piazza della Stazione Enrico Fermi; area parcheggio EUR Palasport; viale della Civiltà Romana; viale dell’Arte (nel tratto compreso tra viale Europa a viale della Civiltà Romana); viale America (nel tratto compreso da via Cristoforo Colombo a viale Beethoven); via Liszt.

Possibili ulteriori limitazioni alla sosta e temporanee chiusure al traffico. Eventuali aggiornamenti saranno disponibili qui e su tutti gli altri canali di comunicazione di Roma Servizi per la Mobilità.

