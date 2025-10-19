Eur protagonista del racconto urbano: la terza giornata del ciclo “Il Municipio IX si trasforma”

Spread the love

L’appuntamento è per il 27 ottobre alla Vaccheria, dalle 9.30, con la terza tappa del progetto “Il Municipio IX si trasforma: passato, presente, futuro”. Dopo le giornate dedicate a Laurentino-Fonte Ostiense e Spinaceto, l’attenzione si sposta sull’Eur, quartiere iconico della Roma moderna, dove il razionalismo degli anni Trenta incontra la visione contemporanea di una città digitale e sostenibile.

L’Eur, un laboratorio tra memoria e innovazione

Progettato per l’Esposizione Universale del 1942 – mai realizzata a causa della guerra – l’Eur è diventato nei decenni un motore di trasformazione urbanistica. Gli anni Cinquanta segnarono il completamento degli edifici originari, mentre le Olimpiadi del 1960 resero il quartiere un simbolo del rinnovamento architettonico e infrastrutturale.

Oggi, con le sue architetture monumentali accanto a opere contemporanee come la Nuvola di Fuksas, l’Eur rappresenta una sintesi di stili e funzioni. I suoi 70 ettari di verde, il laghetto artificiale e le gallerie sotterranee ne fanno un territorio ideale per sperimentare modelli di città intelligente, dove la tecnologia serve la qualità della vita e la sostenibilità ambientale.

Un racconto collettivo per costruire il futuro del territorio

Alla giornata parteciperanno istituzioni, università, associazioni, scuole e rappresentanze civiche: un mosaico di voci chiamato a riflettere sull’evoluzione del quadrante e sul suo ruolo nel futuro di Roma. Dopo la sessione mattutina di approfondimento, animata dal contributo degli studenti dell’Istituto Alberti, il pomeriggio sarà dedicato agli interventi dei protagonisti locali, custodi di una storia che continua a rigenerarsi.

